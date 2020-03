Oggettistica casa: IDeA Arredamenti presenta la collezione “animali”

LUGANO - È dedicata agli animali, l’oggettistica che IDeA Arredamenti presenta per donare unicità alla propria casa. La collezione incanta per la cura dei dettagli, materiale e originalità delle forme espressamente pensati per tutta una serie di creazioni dedicata agli animali. Un inno alla creatività dell’artigianato dove niente è lasciato al caso: dalla raffinatezza dei numerosi materiali utilizzati, disponibili in molteplici nuance di colore, alle rifiniture manuali dove la cura del dettaglio non è solo sinonimo di esclusività ma anche di una sincera passione per i migliori amici di queste simpatiche creature. Pezzi che non possono mancare nelle case di tutti coloro che amano questi oggetti, pensati anche per i più svariati spazi, dal soggiorno alla camera da letto, passando poi alla cucina e anche nel bagno. Non da ultimo, si può sempre trovare un’originale idea da regalare.

CAUSA DISPOSIZIONI CANTONALI, IN MATERIA DI SALUTE PUBBLICA, LO SHOWROOM RIMANE CHIUSO FINO AL 30 MARZO





Company profile – IDeA Arredamenti a Lugano nasce nell'ottobre 2005 con la direzione di Monica Spirig Papini. Nello showroom di via Pessina offre una vasta scelta di tessuti, passamanerie, mobili d'antiquariato, stampe antiche, letti, divani, oggettistica ed un servizio completo per la realizzazione di arredamenti interni, continuando con passione l'esperienza maturata in più di 30 anni di attività presso il negozio del padre nella ditta Kurt Spirig SA. L'attività spazia dalla semplice vendita di articoli da regalo fino alla completa assistenza per arredamenti interni e/o ristrutturazioni. Per info clicca qui

Fashionchannel