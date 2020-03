Beauty: Scegli la maschera giusta in base al tuo umore!

LUGANO - Ecco quello che stavi aspettando: una maschera viso per ogni emozione che provi, che si prende cura non solo della tua bellezza ma anche del tuo benessere interiore.

La pelle, si sa, rispecchia appieno il nostro umore e le emozioni che proviamo ogni giorno… noi ti proponiamo 5 maschere con 5 effetti diversi che, grazie agli oli essenziali contenuti e ad una tecnologia di ultima generazione, danno vita ad un sistema di bellezza per un irrinunciabile momento di cura.

Scopriamole insieme:

ZEN – per chi ha voglia di staccare

La maschera ad azione purificante e riossigenante che allontana le negatività grazie alla sinergia degli estratti di Betulla, Achillea ed Amamelide.

PARTY – per chi ha voglia di far festa

Per un effetto lifting shock scegli il nostro gel perlescente. Grazie alle proprietà leviganti e distensive dei semi di Cacao e all’azione illuminante dell’uva Ursina sarai pronta per il party più cool dell’anno.

SLEEPY – per chi ha voglia di riposare

Dopo una giornata pesante o un evento impegnativo concediti un momento rigenerante con lo speciale balsamo notturno. Al mattino la tua pelle sarà splendente grazie alla sinergia nutriente dell’olio di Maracuja, del burro di Karité e della Centella Asiatica.

SWEETIE – per chi ha voglia di dolcezza

Una maschera in tessuto-non-tessuto che grazie all’olio essenziale di Lavanda e agli estratti di Camomilla e Biancospino renderà il tuo incarnato uniforme e dolcemente lenito.

SHARING – per chi ha voglia di stare insieme

La maschera da condividere: con un’amica, con tua mamma, con il tuo fidanzato... dal potere esfoliante grazie alle microsfere di Bamboo, riattiva la respirazione cellulare per un’immediata carica di vitalità.

Per ogni maschera la nostra Beauty Specialist saprà darti alcuni consigli per ricreare il mood perfetto e ottenere il massimo beneficio. Ma c’è di più: insieme potremo creare il tuo rituale viso perfetto!

Cosa aspetti? Contattaci per vivere il tuo momento di benessere!

In esclusiva solo da Choice Health Wellness Spa +41 91 935 00 10 oppure info@choice-health.ch