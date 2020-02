Sposarsi a carnevale, perché no?

MORBIO INFERIORE - Se siete amanti del Carnevale e sognate un matrimonio all’insegna del colore e della spensieratezza, questa festa può senz’altro essere utilizzata come tema per le vostre nozze.

Innanzitutto non bisogna dimenticare che si tratta pur sempre di un matrimonio e, per non rischiare di sconfinare nel cattivo gusto, occorre studiare nei minimi dettagli un progetto di nozze.

Scegliete quindi con attenzione lo stile che volete dare all’allestimento e all’atmosfera del vostro grande giorno.

La sposa potrà abbinare la maschera al suo abito, che sia classico e romantico o moderno e sofisticato. Oppure potrebbe addirittura optare per un abito da sposa colorato! Via libera ai colori anche nel trucco.

Il bouquet naturalmente sarà composto da un mix di fiori dalle tonalità vivaci, come le decorazioni dei centrotavola ai quali si potranno aggiungere delle piume, per dare un tocco ancora più giocoso.

Lo sposo invece sarebbe perfetto con un abito in stile settecento, che ricordi il carnevale veneziano.

Per intrattenere gli ospiti durante il ricevimento di un matrimonio a tema Carnevale non potranno mancare i giochi più classici, come ad esempio il tiro alla fune, seguito dal ballo in maschera magari con musiche suonate da una simpatica guggen.

Per immortalare i momenti più divertenti si potranno donare agli invitati maschere con la stecca da scambiarsi tra uno scatto e l’altro.

E la torta? Oggi si riescono a realizzarne in qualunque gusto ma soprattutto forma e dimensione. Potete far riprendere sulla torta i colori che avete scelto per i fiori degli allestimenti oppure i decori dell’abito o della maschera che indosserete.

Per finire, quale momento migliore se non il taglio della torta per incoronare gli sposi re e regina del Carnevale?