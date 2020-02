Matrimonio: tutte le alternative al lancio del riso

MORBIO INFERIORE - Come accogliere gli sposi all'uscita dalla Chiesa o dal Municipio, al termine della cerimonia nuziale?

Il lancio del riso è un momento emozionante e un rito immancabile, ma oggi è vietato praticamente dappertutto.

Esistono però tante alternative altrettanto belle ed anche più colorate.

– Pallone da scoppiare: solitamente sono i testimoni a regalarlo agli sposi, come sorpresa alla fine della cerimonia. Si tratta di un pallone gigante che contiene all’interno tantissimi piccoli palloncini colorati a forma di cuore, che voleranno verso il cielo nel momento in cui gli sposi, con uno spillo, bucheranno il pallone!

– Tubi sparacoriandoli: ne bastano pochi per creare una fantastica “pioggia” di coriandoli colorati.

– Conetti di carta: bianchi o colorati, da personalizzare con le iniziali degli sposi o con una frase che li rappresenta. Si possono riempire con petali di rose o fiori di lavanda. Vanno posizionati all’interno di ceste in vimini, affinché vengano distribuiti agli invitati prima del termine della cerimonia.

– Bolle di sapone: per la gioia dei più piccoli (ma non solo). Si trovano in commercio all’interno di boccette a forma di cuore, di torta nuziale, etc. Creano un bellissimo effetto scenografico

– Campanelli: è la scelta più originale! I campanelli sono fissati con dei nastri colorati all’estremità di una bacchetta di legno che gli invitati dovranno agitare all’arrivo degli sposi. L’effetto “festoso” è assicurato.