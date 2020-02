Medicina e benessere ora sono senza frontiere

COMO - Una telefonata nella serata di lunedì sera ha infranto le frontiere tra Italia e Svizzera, tra Svizzera e Lettonia e tra pubblico e privato.

L’incidente in bicicletta di Egija Dinga, ragazza Lettone in vacanza di lavoro in Italia ha permesso tutto ciò. Enija, manager lettone, in pronto soccorso a Como da diverse ore, ha contattato telefonicamente Monica Gabetta Tosetti lunedì sera.

Era una richiesta di aiuto, l’ospedale cittadino sovraffollato da pazienti ricorsi al pronto soccorso, non sarebbe riuscito prima del mattino dopo a soccorrere la straniera caduta da una bicicletta e ferita seriamente dal suo stesso occhiale.

Monica Gabetta Tosetti non ha esitato a recarsi in Pronto Soccorso accompagnata dal figlio Gabriele.

Parlare con il personale medico, organizzare l’esecuzione degli esami necessari e trasferire la paziente in Svizzera, dal noto Chirugo Estetico Eugenio Gandolfi.

Edija è stata soccorsa ed operata, sono stati presi accordi con il reparto di Chirurgia Plastica dell’ospedale di Riga, e la ragazza potrà convolare a nozze quest’estate con un bellissimo sorriso ed un bellissimo viso.

Tutto ciò grazie ad una bellissima collaborazione, con unica finalità assicurare il benessere del paziente.

Sarà stato un caso che la manager lettone, in procinto di nozze e angosciata dala ferita in volto, abbia contattato proprio la dottoressa Gabetta Tosetti, che oltre ad essere proprietario della BB CLINIQUE lo è anche di un atelier da sposa storico nella centralissima Como.

Che il Dottor Gandolfi sia riuscito, pur essendo stato avvisato all’alba, a liberarsi dagli impegni e operare magistralmente la giovane e che Edija fosse manager di una ditta Creative.gs e che abbia sviluppato un’ app legata alla salute e al benessere, questa casualità resterà un mistero.

Non è un mistero ma è certezza, l’accaduto. La possibilità di essere realmente seguiti 360 al di là pubblico e privato, e da ogni frontiera geografica.