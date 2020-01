Trasforma la tua passione in professione

CHIASSO - UNYCA offre una formazione sui temi legati alla consulenza d’immagine, dall’analisi cromatica e morfologica, al guardaroba al personal shopper.

Queste competenze contribuiscono a rinforzare le qualità del consulente Moda, Beauty e Hair, e a rendere il suo rapporto con la clientela più efficace e vincente, molto interessante anche come riqualifica professionale.

Il Consumatore di oggi è più informato, sempre alla ricerca di nuovi stimoli. Le consumatrici, nello specifico, cercano sempre più PERSONALIZZAZIONE, emozione ed esperienza: per chi vende bellezza è necessario saper soddisfare queste nuove esigenze per mantenersi COMPETITIVI e fidelizzare le proprie clienti. I corsi si rivolgono a tutti coloro che intendono imparare l’arte della Consulenza d’immagine, sono studiati per fornire gli strumenti indispensabili ai professionisti del settore, ma anche a chi si affaccia per la prima volta a questo mondo unico.

Scegli il corso su misura per TE! Il corso è diviso 3 in MODULI, frequentabili anche separatamente:

Analisi del colore – sabato 11 gennaio 10.00/17.00

Analisi del viso – sabato 18 gennaio 10.00/17.00

Analisi della figura – sabato 25 gennaio 10.00/17.00