Choice christmas collection, per un Natale di autentico benessere

LUGANO/PAZZALLO - Per questo Natale abbiamo pensato a qualcosa di davvero speciale e ci siamo fatti ispirare da una grande scrittrice e viaggiatrice, Freya Stark, per offrirvi un viaggio nel benessere ispirato ai più antichi segreti di bellezza. Esperienze da vivere da soli o in coppia, che vi trasporteranno in un caldo abbraccio per dimenticare la stanchezza e rigenerarvi. Vi aspettiamo per intraprendere questo viaggio con noi!

Rituale Viso La Rosa di Dadés – 1H20 minuti

Questo trattamento viso, delicato e rilassante, prende forma dall’antico rituale di raccolta dei delicati boccioli della valle di Dades. L’inebriante profumo dell’estratto di Rosa vi cullerà durante tutto il rituale, donandovi una sensazione di benessere. Il vostro volto risulterà morbido, radioso e profondamente idratato.

Rituale Corpo Sogno di Marrakech – 1H50 minuti

Preparati a partire per un viaggio nell’Oriente più tradizionale, dove il Sapone Nero, il Ghassoul e l’olio di Argan si alternano per un rituale di purificazione, che rigenera il corpo e lo spirito. La pelle risulterà setosa come sabbia del deserto tra le dita.

Percorso benessere Viaggio a Kandahar – 2H30 minuti

Un momento da dedicarti o da condividere, un viaggio nei segreti di bellezza della cultura orientale per un’esperienza magica da portare nel cuore. Il Percorso comprende momenti di puro relax:

Hammam in Suite Prestige

Massaggio corpo all’olio di Argan

Relax in Domus Salina

Aperitivo analcolico

“Il Natale non è un evento eterno, ma un pezzo di casa che ciascuno porta nel proprio cuore”. E con questa citazione, della nota scrittrice, vi giunga il nostro più sincero augurio per un Natale autentico.