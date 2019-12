Vestiti di sughero per le feste

LUGANO - Sfogliando le riviste, guardando la tv, risuona come non mai l’eco dei cambiamenti climatici, è quasi diventato un mantra. Qualsiasi evento, bello o brutto che sia, lo si riconduce all’ambiente, ma ci dimentichiamo che esiste al mondo una pianta che da sempre è la soluzione per contrastare il consumismo spasmodico e le plastiche di qualsiasi tipo e provenienza.

Stiamo parlando del sughero. Il sughero costituisce la parte preponderante della corteccia delle piante; in alcune di esse raggiunge notevole spessore, come nella quercia da sughero (Quercus suber) o «sughera». Questa pianta è una sempreverde, longeva, che cresce nelle regioni del Mediterraneo: in Italia (Sardegna, Sicilia e Toscana), in Portogallo, Spagna , Francia, Nordafrica (Marocco, Algeria, Tunisia). Bene proprio da questo percorso vengono realizzati articoli di ogni genere.

Il settore fashion e casa, ne hanno fatto un autentico cavallo di battaglia, spaziando da scarpe, borse, cravatte, cappelli ecc. Il settore casa invece si è spinto oltre, realizzando delle vere e proprie opere d’arte, come vasche da bagno, sedute, tavoli, portacandele, insomma l’utilizzo del sughero è davvero infinito e non conosce frontiere.

Tornando però alle festività imminenti, biocorkdesign.ch (atelier di Paradiso specializzato in articoli in sughero) presenta tutta una serie di proposte sia per il Natale e soprattutto per il capodanno, indossando ad esempio le ultime borse (in sughero), che per l’autunno presentano nuove colorazione e design ammiccanti a prezzi molto vantaggiosi.

Insomma verrebbe proprio da dire che vestirsi di sughero a capodanno è il miglior augurio per un 2020 nel pieno rispetto dell’ambiente, e di questi tempi poi è di moda…

