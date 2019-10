Capelli: Ottobre 2019 – CRLab lancia il mese della prevenzione “Prevenzione tricologica”

LUGANO - Ben ritrovati cari amici.

L’arrivo dell’autunno segna anche l’inizio della stagione fredda. Una stagione dove si esce poco di casa e i nostri capelli beneficiano di minore luce oltre che essere aggrediti da un aumento dello smog.

Ecco allora che diventa importante analizzare e capire lo stato di salute dei propri capelli per potersi preparare al prossimo inverno mantenendo i nostri capelli e la cute sana e in forma. Come fare? Semplice usufruendo di un appuntamento specialistico presso i centri CR Lab dell’Insubria.

Sì perché CR Lab ha indetto per ottobre il mese delle prevenzione tricologica attraverso i propri Trico Day.

Quattro appuntamenti per controllare la salute dei propri capelli e della cute. Quattro appuntamenti per scoprire se la propria chioma sia sana o possa nascondere dei problemi. Così i centri CR Lab di Lugano, Busto Arsizio, Novara e Como si preoccupano della salute dei nostri capelli e propongono giornate dove poter riservare esami e visite gratuite con gli esperti del leader tricologico.

Il mese della prevenzione parte da Como il 10 ottobre 2019 nella sede di via don Luigi Guanella 10 e si proseguirà il 15 a Novara (via Solferino 15). Quindi sarà la volta del centro di Lugano (Via Zurigo 38) il 17 ottobre per concludersi il 22 a Busto Arsizio (via Caprera 28).

Dal sito www.crlab.ch sarà possibile avere tutte le informazioni utili alla prenotazione telefonica della propria visita o farlo direttamente online dal sito attraverso il form dei contatti.

Ma cosa sono i Trico Day?

Si tratta di una visita dedicata per controllare lo stato di salute della cute e dei propri. Una mezz’ora per incontrare gli esperti dei centri CR Lab e conoscere cure e trattamenti personalizzati in un’ottica di completa prevenzione e riservatezza.

Un percorso gratuito che prevede, dopo una consulenza vera e propria, dove vengono acquisiti tutti i dati per poter individuare le soluzioni ottimali, un’analisi approfondita di cute e capello attraverso il Trico-test, un software specifico abbinato a potentissime telecamere che analizzano capello, bulbo e cuoio capelluto, successivamente vengono rilevati altri parametri come il ph della pelle, la idratazione e il valore del sebo.

Tutto questo permetterà ai consulenti CRLAB di creare una sorta di anamnesi utile a dare consigli e suggerimenti per cosa e come fare a normalizzare quanto riscontrato

Non perdere la testa usala. Riserva il tuo Trico Day e abbi cura dei tuoi capelli.

Company profile - Da quasi 50 anni la cura dei capelli è la mission di CRLab che, attraverso sistemi di integrazione non invasivi, trattamenti e prodotti tricologici d’avanguardia pensati per i problemi di cute e capelli dell’uomo e della donna, si pone un unico obiettivo: prevenire la caduta e mantenere sano e vitale il cuoio capelluto. Per info clicca qui