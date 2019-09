“Da 23 milioni di dollari a mezzo miliardo!”

LUGANO - Oggi ti parlo di nuovo di un personaggio che, insieme ad uno dei miei partner - la nota Web Agency “Prima Posizione” di Padova, abbiamo il piacere di ospitare finalmente a Lugano il 1.10.2019 alle 13.45h (in un luogo che comunicheremo tra pochi giorni) per un Evento rivitalizzante: lui è Andrea D'Agostini, astro nascente nel panorama del marketing internazionale.

Sarà un momento di formazione dal quale uscirai con nuove idee per la tua espansione, da applicare subito! Imprenditori che hanno partecipato hanno poi innalzato notevolmente il loro fatturato dopo aver messo in pratica i dati che hanno ricevuto ai seminari di Andrea.

Ecco un po' della sua storia: Andrea è un business & marketing strategist e fin da giovanissimo ha fatto conoscere il suo geniale talento riuscendo da subito a lavorare per alcuni dei più famosi brand internazionali, per i quali ha creato strategie e campagne di successo.

Nel settore Moda specificatamente, ha creato alcuni importanti progetti per aziende come Sephora, Pandora, Lacoste e molte altre. Una delle sue creazioni con il team di Sephora nel 2011 è stata di prendere del trucco/ make up, metterlo in scatole nere, spedirle ad artisti emergenti come pittori e scultori, chiedendo loro di lavorare unicamente con questo trucco.

Dopo pochi giorni sono arrivate opere d'arte fantastiche realizzate solo con il make-up! Il concetto e messaggio della campagna era che questi trucchi di Sephora erano così incredibili che era possibile farne dell'arte! Trovo quest'idea geniale, semplice ed estetica. Dopo aver venduto la sua agenzia in Italia, alcuni anni fa si è trasferito negli Stati Uniti, dove ha cominciato a dare consulenza ad aziende e professionisti.

Nel 2014 ha accettato la sfida di diventare vice presidente di una piccola società energetica con un fatturato da 23 milioni di dollari. Questa azienda è ora cresciuta fino a mezzo miliardo di dollari in 4 anni, diventando la società a più veloce crescita della Florida.

Per questa ragione è stata premiata dal Business Journal e recensita da Forbes, INC, Huffington Post e così via.

Dal 2015 Andrea ha dedicato la maggior parte del suo tempo ad aiutare società ed imprenditori ad accelerare la loro crescita. Ha creato il suo “Business Awakening Seminar” una serie di seminari per “risvegliare” imprenditori e business, condividendo la sua conoscenza del marketing e delle sue strategie vincenti.

La sua missione è quella di ispirare un nuovo rinascimento per mezzo della rinascita degli imprenditori e delle attività.

In 3 anni Andrea ha viaggiato per oltre 500,000 chilometri per tenere seminari e workshops in quasi tutto il mondo.

Ha consegnato oltre 900 seminari con un’affluenza di oltre 50.000 imprenditori, professionisti e studenti, accomunati dal desiderio di cambiare i loro standard di vita. Il commento generale è che i suoi seminari vanno oltre il business e portano cambiamenti immediati e stabili nella vita dei partecipanti.

Con oltre 3 miliardi di fatturato prodotti per le aziende che hanno seguito il suo coaching, Andrea desidera oggi tornare ad occuparsi anche del successo ed espansione delle aziende in Europa, principalmente in Italia, e in Svizzera.

Ti invito quindi al PRIMO EVENTO DI ANDREA D’AGOSTINI A LUGANO:

IL “MARKETING INNARESTABILE TOUR”, CREA LA VITA CHE DESIDERI! A LUGANO il 1.10.2019 alle 13.45h. La location sarà definita a giorni.

Intanto iscriviti già al seminario! I posti sono limitati!

Iscrizione Gratuita! SE VUOI SAPERE PERCHE’ VALE VERAMENTE ESSERE

PRESENTE AL SEMINARIO, Clicca qui: