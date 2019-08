Capelli: l’estate sta finendo…i capelli restano

LUGANO - Partiamo con il ricordare una frase di Mafalda, “Io vivo spettinata perché tutte le cose belle, veramente belle di questa vita, spettinano. Ebbene sì, non solo spettinano ma a volte necessitano di cure particolari, ovviamente stiamo parlando dei nostri ben amati capelli Laura, torniamo dalle vacanze, guardandoci allo specchio come ritroviamo i nostri capelli?

Sappiamo bene che il sole in generale schiarisce i capelli, li ritroviamo in piena forma se li abbiamo curati anche durante le vacanze. In generale a noi donne piace molto il colore ripreso dal sole vacanziero, nella maggior parte dei casi se la riscrescita si presenta molto evidente è necessario intervenire riprestinando la colorazione facendo un tono più chiaro del dovuto. Nel caso invece in cui abbiamo trascurato i nostri capelli, interveniamo con dei prodotti specifici.

Che tipo ti trattamenti e prodotti puoi segnalare?

I trattamenti alla cheratina ridanno vigore ed elasticità al capello. Particolarmente efficace è il trattamento con la piastra Criokur (trattamento criogenico specifico per capelli), che lavora ad una temperatura di meno 15 gradi. Questa piastra permette di ricostruire il capello dall’interno. Durante l’esecuzione le squame si chiudono e il capello diventa più lucido mantenendo appunto il prodotto applicato al suo interno. Ho notato nel tempo che alcuni decidono di andare in vacanza senza tagliare o aggiustare la pettinatura, in questo caso al ritorno si interviene anche sul lato estetico. Riassumendo abbiamo due categorie, chi ama curare i capelli anche al mare e chi decide invece di rimandare qualsiasi intervento al ritorno dalle vacanze. In qualsiasi caso, la nostra missione è di dedicare una consulenza personale e approfondita per “costruire” la soluzione ideale.

Torniamo alle consulenze, un aspetto determinante?

Oggi assolutamente si, la consulenza “su misura” per ogni singolo cliente è fondamentale, per capire desideri e approfondire l’aspetto tecnico dei capelli.

Company profile - Il team coordinato da Laura è formato da professioniste di prim’ordine che conoscono il valore dell’ascolto e amano valorizzare il bello che è in ogni donna. Vivendo sulla propria persona il valore del Bellessere, prima ancora di proporlo sui capelli delle clienti. «Il nostro servizio parte dalla consapevolezza del fatto che bellezza è sinonimo di unicità: l’armonia estetica è quindi il risultato dell’attenzione per i dettagli, finalizzata alla realizzazione di soluzioni su misura», ci spiega Laura. A ogni donna, quindi, il proprio stile: ma sempre nel segno della solarità, dell’eleganza e della ricercatezza. Per info clicca qui