La semplicità ritrovata: arriva in atelier la collezione sposa Alessandro Tosetti 2020

COMO - La linea si compone di 10 abiti che il designer ha voluto di una semplicità lineare. «È finito il tempo dell'eccesso, quella di quest'anno è una collezione contenuta nelle linee, ma preziosa nei dettagli. Ogni abito è di una semplicità solo apparente, che si fregia di minuzie sartoriali, come pizzi delicati sul corpino, piccoli bottoncini che chiudono i bustier, maniche delicate, scolli all'americana bordati di cristalli. La collezione 2020 gioca su volumi differenti: sirene, redingote, ampie ruote, ma con un unico comune denominatore, la ricerca nei tagli, studiati attentamente per esaltare la figura femminile. Non ci siamo allontanati dai "grandi classici", quelli che stanno bene a tutte, per intenderci, ma li abbiamo resi più preziosi, le silhouette sono quindi quelle “basic” - linea a A, balloon, scivolati, impero e qualche volume più ampio – ma con dettagli che conferiscono loro un'allure di pura eleganza».

Grazie alla sua linearità, ogni modello può essere reinventato sulla personalità di chi lo indossa: «Basta un bolerino di piume, uno spolverino e una coroncina di fiori e il mood dell'abito cambia» aggiunge Monica Gabetta Tosetti, responsabile marketing della boutique comasca «in un periodo storico in cui l'attenzione alla spesa è molta, abbiamo voluto creare una collezione che avesse un ottimo rapporto qualità/prezzo, fatta con tessuti di qualità ma anche facilmente reinterpretabile. La collezione sarà presente in atelier dalla prima settimana di settembre e ci sarà un grande evento di presentazione, ma non voglio ancora rivelare nulla... stay tuned!».

Company profile - Fra i rami di quel celebre lago di Como così caro ai Promessi Sposi di Manzoni, nel cuore del capoluogo dell’omonima provincia lombarda, trova la sua sede Tosetti Sposa, storico atelier specializzato in abiti da sposa e da cerimonia fondato nel 1927. Una boutique romantica ed elegante, dove predominano i toni del bianco, negli abiti come negli arredi. «Nei nostri appuntamenti personalizzati – racconta Monica – siamo lieti di dedicare alle clienti una modellista o un premiere per soddisfare con successo anche le richieste più particolari, perché ogni sposa è unica, così come i suoi desideri». Per info clicca qui