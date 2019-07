Massaggi dal mondo

LUGANO - Tutti sogniamo di poterci dedicare momenti di benessere e relax, se la tua vacanza sta per iniziare cogli l’opportunità di vivere un’esperienza unica scegliendo un massaggio speciale. Che il relax abbia inizio…

Se stai per approdare a Bali non perderti il massaggio Balinese ideale per raggiungere uno stato di armonia tra corpo e spirito. Movimenti dolci si alterneranno ad altri più decisi per lenire dolori muscolari e articolari. Per rendere più efficace il massaggio vengono utilizzati oli essenziali, il più raro e pregiato è quello di Frangipani, il Fiore del Paradiso, che agisce sugli stati emozionali rendendo i tuoi pensieri positivi.

Nuad phaen borarn, proprio lui... il massaggio Thailandese che nella sua lingua d’origine significa “toccare per guarire”. Un trattamento caratterizzato da pressioni, stiramenti e allungamenti eseguiti per liberare e stimolare i canali energetici. Eccoti una piccola chicca: se sei a Bangkok non perdere l’occasione di recarti al tempio Wat Pho così da testare il “vero” massaggio Thailandese.

Se il tuo obiettivo è il relax allora non puoi non provare un massaggio Svedese, caratterizzato dall’esecuzione alternata di sfioramenti, sfregamenti e frizioni che coinvolgeranno tutto il corpo per trasportati in una dimensione di rilassamento totale. Provare per credere!

Se hai la fortuna di fare una splendida vacanza alle Hawaii non puoi assolutamente perderti il massaggio Lomi Lomi, l’antico massaggio degli sciamani ideale per eliminare tossine ma soprattutto abbandonare tensioni fisiche ed emozionali. Le mani del terapista scivoleranno sul tuo corpo come onde per un dolce lavoro energetico che ti accompagnerà in uno stato di relax assoluto.

Se il tuo obiettivo è l’equilibrio tra mente e corpo il massaggio Californiano è ciò che ti serve, una vera e propria esperienza sensoriale che ti accompagnerà nel benessere più totale. Gli oli essenziali profumati alternati dai dolci movimenti dell’operatore e alla musica di sottofondo sapranno regalarti emozioni uniche!

Ma se resti a Lugano e hai sognato con noi, in questo viaggio sensoriale, di concederti un massaggio rilassante, non preoccuparti potrai vivere esperienze indimenticabili nella nostra SPA… il nostro suggerimento? Prova la nostra Signature! L’esclusiva promessa di benessere creata da Choice Health Wellness Spa per immergerti in un’oasi di relax. Uno speciale massaggio a quattro mani che coccola il corpo con oli essenziali che uniti alle eccezionali proprietà del latte d’asina e alla pioggia tropicale ti farà dimenticare i problemi quotidiani.