Nails: Competitori e giudici si ritrovano a Roma

ROMA - I partecipanti hanno avuto modo di analizzare i regolamenti di gara e comprendere a pieno il lavoro svolto dalla giuria del Campionato Internazionale Aestetica Nails Challenge, che si svolgerà il 9-10-11 novembre, durante la fiera Aestetica, presso la Mostra d’Oltremare a Napoli.

La partecipazione a un Campionato professionale é determinante per la crescita di ognuno, sia a livello personale che a livello pratico, il confronto con altri professionisti di settore é un’esperienza formativa ineguagliabile per ogni onicotecnico. La conoscenza tecnica dei regolamenti e la comprensione del lavoro di giuria, aiuta in modo determinante i competitori, che consapevolmente possono prepararsi agli eventi internazionali.

L’Art Director del Campionato e responsabile del settore Nails della fiera Aestetica, Claudia Valli, coinvolgerà nuovi partecipanti per questa formazione, che si svolgerà anche in Svizzera, a Mendrisio, il 6 e 7 settembre 2019 e successivamente in Sicilia, a Palermo, il 12 e 13 ottobre 2019.

Company Profile – Hi-Tech Nails Nail Center di Mendrisio, rappresentato esclusivamente da pluricampionesse internazionali, é stato creato per soddisfare le necessità di ogni tipologia di clientela e problematica estetica relativa alle unghie.La filosofia multibrand di Hi-Tech Nails Academy, una fra le prime in Europa, è, in primo luogo di formare nail artist capaci ed estrosi, professionisti a 360°, qualunque marchio essi abbiano scelto per la propria carriera e qualsiasi obiettivo vogliano raggiungere, sia questo il lavoro in salone o la preparazione ai campionati nazionali e internazionali. Scoprite le promozioni giornaliere, nel calendario dell’avvento Hi-Tech Nails, sulla pagina Facebook. Per info clicca qui