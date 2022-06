Un altro giorno di guerra: bombe sulla regione di Sumy

Più a sud lungo il fiume, gli attacchi hanno preso di mira Dnipro, su cui sono stati sparati sei missili dal Mar Nero, quattro dei quali intercettati dalla contraerea, mentre gli altri due hanno distrutto un'infrastruttura ferroviaria e una fabbrica, causando un incendio in una stazione di servizio. A est, nel Donbass, i combattimenti intanto non si fermano. E dopo la caduta di Severodonetsk ora i russi cercano di prendere il controllo dell'autostrada Bakhmut-Lysychansk, strategica per la conquista della regione di Lugansk e gli assalti al Donetsk.