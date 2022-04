Mosca chiude i rubinetti del gas e fa tremare l'Europa: segui il LIVE

«Dobbiamo muoverci alla velocità della guerra»

Lloyd Austin, il segretario della Difesa degli Stati Uniti, chiede al mondo di premere sull'acceleratore, in modo da far arrivare a Kiev più armi. Con delle esplosioni che si sono verificate negli scorsi due giorni anche in Transnistria, si teme che la guerra possa sconfinare. Quindi martedì, nel corso dei colloqui sugli armamenti che si sono tenuti in Germania, Austin ha affermato che è necessario muoversi «alla velocità della guerra. Vogliamo assicurarci che non siano più in grado di intimidire i loro vicini. E muoveremo cielo e terra per riuscirci».