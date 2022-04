Terzo mese di guerra, i raid continuano e la guerra si sposta all'estero: segui il LIVE

Iniziata una guerriglia in Russia?

Il consigliere presidenziale ucraino Alexei Arestovich ha ammesso durante un'intervista che i due incendi verificatesi ieri a Brjansk potrebbero essere segno dell'inizio di una guerriglia in territorio russo. Ai microfoni di "Fagiv Live", riporta Unian, ha affermato che nell'ultimo periodo sono stati registrati diversi attacchi contro gli uffici di arruolamento, per esempio. «Non si sa cosa stia succedendo in Russia. Nella base militare di Ussurijsk è in fiamme, gli uffici di arruolamento militare sono in fiamme, le università militari sono in fiamme, alcuni magazzini, le case dei governatori. Ho la sensazione che in Russia sia iniziata la guerriglia».