Il segretario generale Onu incontrerà Putin e Zelensky

L'avvertimento di Palamar

«Se noi cadiamo, tutto il mondo civilizzato sarà in pericolo». È l'avvertimento lanciato da Svyatoslav Palamar, comandante del battaglione Azov, in un'intervista rilasciata alla BBC. «La Russia non rinnova e non ricostruisce nulla. Ha soltanto l'obiettivo di distruggere e terrorizzare!» Palamar e le sue truppe, lo ricordiamo, sono tra gli ultimi militi ucraini che si trovano ancora nella città portuale di Mariupol.