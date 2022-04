Il giorno dopo la «conquista» di Mariupol: LIVE

«Mosca prepara un falso referendum su Kherson e Zaporizhia»

Il presidente ucraino Zelensky ha accusato la Russia di aver pianificato un falso referendum per l'indipendenza delle regioni occupate di Kherson e Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina, invitando i cittadini a non collaborare fornendo i propri dati personali alle forze russe. «Siate molto attenti ai dati che condividete con l'invasore. E se vi chiedono di riempire dei questionari, o di lasciare il vostro numero di passaporto, sappiate che non lo fanno per aiutarvi» ma «è mirato a falsificare il cosiddetto referendum sulla vostra terra, su ordine di Mosca».