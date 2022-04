Si apre l'ottava settimana di guerra: segui il live

Nehammer parte per Mosca: «È una missione rischiosa»

L'incontro con il presidente Vladimir Putin è «una missione rischiosa», ma importante «per gettare ponti per dialogare». Lo ha detto alla stampa austriaca il cancelliere austriaco Karl Nehammer prima della sua partenza per Mosca. Nehammer ha poi ribadito che non sarà «moralmente neutrale» e che durante l'incontro affronterà anche i «crimini di guerra» commessi in Ucraina. «Parlare non significa rinunciare alla propria posizione, anzi la illustrerò (a Putin, ndr)», ha aggiunto. Secondo il cancelliere austriaco, «tutto ciò che può essere fatto per aiutare il popolo ucraino e per fermare la guerra va fatto». Serve «diplomazia personale», ha proseguito. Gli obiettivi sono un possibile dialogo tra il presidente ucraino Zelensky e Putin, un cessate il fuoco o i corridoi umanitari. Nehammer vuole «fare di tutto per poter intraprendere passi verso la pace», anche se le possibilità di ottenere qualcosa sono scarse, ha ammesso. «'Meglio non fare niente' non è il mio approccio». (Fonte ats ans)