Quaranta giorni di guerra. Zelensky: «Aiutateci, ma non con il silenzio»

Zelensky: «Riempite il silenzio con la musica»

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è intervenuto ai Grammy con un messaggio registrato. «La guerra? Cosa ci può essere di più opposto alla musica?», ha detto il presidente ucraino: «I nostri musicisti mettono il giubbotto antiproiettile invece dello smoking. Cantano per i feriti. Negli ospedali. Anche per quelli che non li possono sentire. Ma la musica riesce a sfondare comunque». La settimana scorsa il presidente «Sulla nostra terra combattiamo la Russia che ha portato un orribile silenzio con le sue bombe. Riempite il silenzio con la vostra musica. Riempitelo oggi con la vostra storia. Aiutateci in ogni modo, in ogni modo ma non con il silenzio. E verrà la pace», ha aggiunto ancora Zelensky. (Fonte ansa)