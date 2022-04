La regione di Kiev riconquistata dalle forze ucraine, «prove di crimini di guerra a Bucha»: LIVE

Il controllo ripreso dall'Ucraina sull'intera regione di Kiev, l’ansia per i nuovi tentativi di evacuazione a Mariupol e l’orrore a Bucha, tra corpi senza vita per strada e morti nelle fosse comuni. Nei distretti liberati sarà introdotto un coprifuoco intensificato per due giorni. Sul fronte dei negoziati le bozze dell'accordo sarebbero pronte per le discussioni tra i due presidenti.

Nel frattempo, Mosca muove alcune truppe in Transnistria e avvisa l’Europa di farsi passare, citando il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, «la sbornia americana» come conditio sine qua non per proseguire il dialogo. E tra le dichiarazioni forti di ieri si registra anche quella di Carla Del Ponte. L'ex procuratrice ha chiesto di nuovo alla Corte penale internazionale di emettere un mandato d'arresto nei confronti del presidente russo per le sue operazioni in Ucraina. «Putin è un criminale di guerra».

