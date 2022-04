Caos per i corridoi umanitari, e continua la trappola di Mariupol. Segui il live

«Siete troppo ottimisti»

L'artiglieria a lungo raggio del Regno Unito e i sistemi antinave che il Regno Unito ha promesso a Kiev, diventeranno obiettivi legittimi per le truppe russe se consegnati in Ucraina. Lo ha detto l'ambasciatore russo nel Regno Unito Andrey Kelin alla TASS in un'intervista. «Tutte le forniture di armi sono destabilizzanti, in particolare quelle menzionate da Ben Wallace, segretario alla Difesa britannico - ha affermato. Aggravano la situazione, rendendola ancora più sanguinosa. Apparentemente, quelle sono armi nuove e di alta precisione. Naturalmente, le nostre forze armate li considereranno un obiettivo legittimo se quei rifornimenti attraversano il confine ucraino». «Ho la sensazione che la percezione di Londra di ciò che è in corso in Ucraina dal punto di vista militare - ha proseguito Kelin - si sia formata attraverso rapporti eccessivamente ottimisti del Ministero della Difesa e della leadership dell'Ucraina. Credono ancora che il battaglione Azov stia per liberare Mariupol e che le forze della milizia popolare non abbiano fatto alcun progresso nella regione di Lugansk», ha concluso Kelin. (Fonte ats)