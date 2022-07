Per sganciarsi dal gas russo, nuovi patti con vecchi diavoli

In seguito agli accordi commerciali stilati di recente, l’Algeria, che già riforniva l’Italia il 29,6 % del consumo nazionale di gas, è diventata la sua prima fornitrice e si è impegnata a inviare, entro il prossimo inverno, 4 miliardi di metri cubi di gas aggiuntivi. In occasione della visita del presidente algerino Abdelmadjid Tebboune a Roma, fatta proprio per rinforzare la collaborazione energetica tra i due Paesi, Mouloud Bounghar, professore di Diritto, residente in Francia, ha voluto lanciare un grido d’allarme sul fatto che «gli algerini non chiedono al governo italiano di considerarli tra i suoi principali interessi nazionali, però vogliono ricordargli che non si possono stringere accordi con un Paese senza considerare il deterioramento delle condizioni di vita del popolo che lì ci vive». Il professore ha voluto ricordare che in Algeria «si può finire in prigione per un like su Facebook, mentre le condizioni economiche della classe media sprofondano».