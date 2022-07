Fame, corruzione e povertà: perché lo Sri Lanka è ridotto così

Le conseguenze per la popolazione - Come se non bastassero gli annosi problemi economici e politici che affliggono il Paese, l’attuale situazione geopolitica ha peggiorato ancora di più la crisi in corso. La guerra in Ucraina ha favorito l’inflazione, che viaggia ben al di sopra del 50%, e ha contribuito a un consistente aumento del prezzo di molti beni fondamentali, quali il grano ed il carburante. Sono sempre più numerose le famiglie che vivono senza elettricità per diverse ore e iniziano a soffrire la fame per la difficoltà di procurarsi beni di prima necessità. Come denunciato da Save The Children, «le autorità dello Sri Lanka hanno annunciato la chiusura delle scuole statali e private (...) la decisione arriva a seguito di un peggioramento della carenza di carburante a livello nazionale che costringe i genitori dei bambini a mettersi in coda anche per due giorni interi, o più di 50 ore, per riuscire a fare rifornimento. Le code per il rifornimento impediscono ai genitori di lavorare, con un ulteriore impatto economico per le famiglie». Secondo il comunicato dell'ong «il 50% delle famiglie fatica a sostenere l’istruzione dei propri figli a causa della crisi, e alcuni bambini hanno dovuto abbandonare la scuola». Sempre più spesso le persone devono scegliere se pagare la connessione Internet per far seguire ai figli le lezioni a distanza o acquistare il cibo necessario a sfamare la famiglia.