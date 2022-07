Un altro giorno di guerra: segui il live

Nella giornata di ieri (qui il nostro live) si è verificata l'ennesima strage di civili innocenti. Mentre ancora si rimuovono le macerie del centro commerciale bombardato a Kremenchuk, un nuovo attacco missilistico russo ha centrato in pieno un condominio e un centro ricreativo nella regione meridionale di Odessa: almeno 21 le vittime accertate, 16 rimaste uccise negli appartamenti e cinque nel luogo di ritrovo, tra cui un dodicenne, mentre altre 39 persone sono state ferite, compresi sei bambini. «È un atto terroristico», ha denunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'attacco nella regione di Odessa non è però stato l'unico. Con le bombe russe che continuano a mietere vittime in tutto il Paese.