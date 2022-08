Beccati senza guinzaglio? In Cina perdi punti e faccia

Niente punti, niente mutuo - Tutti i dati raccolti dalle diverse fonti interessate dal progetto, che siano grosse aziende o uffici pubblici, confluiscono in delle liste nere nazionali così che sia possibile verificare, in qualsiasi momento, se chi ha acquistato un biglietto del treno o per un volo aereo fosse autorizzato a farlo in base al proprio punteggio. A questo proposito non si può non citare il caso del giornalista Liu Hu che, per aver denunciato, in un suo post, la corruzione del governo, è stato arrestato, multato ed inserito nella ‘lista nera’ per cui non può comparsi una casa, sottoscrivere un mutuo o, semplicemente, viaggiare. Il progetto, ha visto una prima applicazione in alcune città prese a campione, come la città di Hangzhou per poi approdare, dopo alcuni anni, a Shanghai che, con la app ‘Honest Shanghai’, ne rappresenta uno degli esempi più riusciti. Grazie a questa applicazione le autorità della metropoli cinese sono riusciti a raccogliere oltre 3 mila tipi di informazioni da più di 100 uffici governativi.