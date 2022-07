Un nuovo capitolo della guerra di Bolsonaro agli attivisti

In lotta per gli indigeni - Da anni aveva concentrato la sua attenzione sull’Amazzonia e sui drammatici problemi che affliggono la foresta che, un tempo, veniva definita "il polmone verde del nostro Pianeta". Risale al 2018 il suo incontro con Bruno Pereira Araújo, un antropologo brasiliano di 41 anni, sposato e padre di due figli, che lavorava per il Funai, una organizzazione governativa che si occupa di proteggere le 235 tribù indigene presenti in Brasile. In qualità di capo divisione, Pereira aveva trasformato le aree abitate dagli indigeni in riserve protette, di modo che tali persone fossero protette dal contatto con la società esterna ma il compito si era rivelato particolarmente ostico dopo l’elezione del presidente Bolsonaro il quale non ha mai fatto niente per nascondere il proprio disprezzo nei confronti delle popolazioni indigene. Parliamo di un uomo che, in un suo discorso, si era pubblicamente rammaricato che la cavalleria brasiliana non fosse riuscita a portare a termine la propria opera di sterminio così come avvenuto in nord America a danno dei nativi americani.