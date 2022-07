La sostenibilità di Apple, Nike e altri

Sul sito di Impaakt vengono valutate aziende quali Apple, Nike o Nestlé da parte della collettività e secondo criteri prestabiliti, per essere poi analizzate da centinaia di specialisti qualificati. In questo modo, ogni marchio riceve un voto finale in fatto di sostenibilità, voto che cambia in continuazione. «Come un corso azionario», dice Gacon. E aggiunge: «Non ci sono aziende che fanno solo del bene o del male.» Le votazioni dovrebbero servire come spunto per aiutare la scelta di banche e casse pensioni, ma anche per lo shopping online.