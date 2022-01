Coronavirus e quarantene in Ticino, il punto della situazione

«Il cavallo sta trottando, e fino a un certo punto lo si lascia trottare». È così che il medico cantonale Giorgio Merlani, presente all'odierna conferenza stampa del Cantone, ha descritto la decisione del Consiglio federale di accorciare isolamenti e quarantene a cinque giorni. Ma, ha sottolineato, l'idea non è quella di sdoganare la diffusione del virus e lasciar correre, se no non si sarebbe proposto il mantenimento delle attuali restrizioni.

Merlani ha poi evidenziato che Omicron è, sì, una variante più blanda, «ma non è una normale influenza». E, rispetto ai confinamenti, occorre comunque essere cauti: «Alla fine del quinto giorno non si entra in contatto con persone vulnerabili, non si va una festa piena di gente senza mascherina». Inoltre, ha sottolineato Merlani: «Ho dato l'autorizzazione ad ospedali e case anziani di vietare l'accesso ai visitatori usciti dall'isolamento dopo cinque giorni. Dovranno attenderne dieci».

Per quanto concerne i ricoverati in ospedale, indipendentemente dalla variante di cui sono affetti, nove pazienti su dieci non sono vaccinati, ha aggiunto Merlani. E lancia una previsione: «Al picco il 30% della popolazione sarà contagiato in contemporanea. E si ammaleranno praticamente tutti».

Luca Giudici, capo dell'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, ha invece parlato del lavoro ridotto. «Vi è un incremento, ma contenuto, delle richieste. In media ne riceviamo 35-40 al giorno. La maggior parte arriva dal settore della ristorazione, dall'alberghiero, dagli organizzatori di eventi e dai centri fitness e benessere».

L'attuale regolamento rispetto all'indennità di perdita di guadagno è invece stato presentato da Sergio Mantorfani, direttore dell'Istituto delle assicurazioni sociali. «Da settembre 2021 il Consiglio federale ha chiesto alle casse di fare delle verifiche più precise, quindi molte più richieste sono state respinte. Tra marzo 2020 e dicembre 2021 la Cassa cantonale ha versato 226,8 milioni in indennità di perdita di guadagno».