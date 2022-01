Al via la vaccinazione dei bambini, ma solo quelli che non hanno conosciuto il Covid

Contagi giornalieri ormai costantemente sopra i mille, spinti dall'elevata contagiosità della variante Omicron. Settori di fondamentale importanza come quello sanitario o dei trasporti che rischiano di collassare a causa del troppo personale in isolamento o in quarantena. E ancora le nuove disposizioni presentate due giorni fa dal Consiglio di Stato, fra le quali spicca l'obbligo di mascherina esteso a tutte le classi delle scuole elementari. I temi di stretta attualità non mancano. Il medico cantonale Giorgio Merlani e il farmacista cantonale Giovan Maria Zanini hanno quindi deciso di fare il punto della situazione epidemiologica attraverso una conferenza stampa.

Una conferenza nel quale è stata anche presentata una novità: a partire da lunedì si inizierà a somministrare il vaccino anche ai bambini fra i 5 e gli 11 anni. Somministrazioni che verranno effettuate o negli studi pediatrici, oppure su appuntamento al Centro cantonale di Giubiasco in giornate predefinite (le prime saranno domenica 16 gennaio e domenica 23 gennaio). I bambini che hanno già fatto la malattia, a meno che non soffrano di malattie croniche o vivano a contatto con persone che nonostante la vaccinazione non sono sufficientemente protette, non devono essere vaccinati.