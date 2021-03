«Seguite l'esempio del Ticino»

Ci sono persone che fanno ancora fatica a gestire queste misure... in particolare i giovani. Ci sono stati problemi lo scorso weekend qui a Lugano. La Confederazione ha un piano per affrontare questi problemi specifici?

Guy Parmelin: «È una domanda molto delicata. Le giovani generazioni sono penalizzate a più livelli, anche con l'insegnamento a distanza. Ma grazie all'intesa tra Confederazione e Cantoni siamo riusciti a mantenere le scuole aperte. Noi cerchiamo di seguire l'evoluzione della pandemia e adottiamo delle misure che non sono mai completamente ideali. Se avessimo la formula magica la applicheremo subito. Aumentare il limite di 15 persone all'esterno e 10 all'interno è significato allentare i limiti ad assembrarsi. Bisogna stare attenti a non penalizzare a più riprese i giovani, anche con la vaccinazione. Sarebbe ingiusto dirgli "non potete seguire uno spettacolo" perché non potete ancora vaccinarvi. Il Consiglio federale sta attento a evitare disuguaglianze. Le misure mantenute sono state prese per uscire più in fretta dalla crisi, non lo facciamo perché ci fa piacere».