«Dovremo passare l'inverno senza vaccino contro il Covid»

Come sono effettivamente messe le cure intense in Svizzera? Ieri si è parlato (in Italia) di una situazione fuori controllo...

Berset: «Oggi la situazione è seria. Ma non abbiamo ancora raggiunto i limiti. Oggi non è ancora impossibile trattare i pazienti o avere qualcuno che non ha avuto accesso a queste cure. I "letti certificati" sono completi, ma ne sono stati creati altri per la pandemia, che non sono ancora completi. La qualità delle cure è garantita. Ci sono 511 persone con covid nelle cure intense, 315 con altre patologie e 314 letti liberi. C'è ancora disponibilità. Il problema oggi non è questo. Ma sta nel personale. Ogni letto in cure intense ha bisogno di personale specializzato e oggi è questo che ci preoccupa».

De Rosa: «Il Canton Ticino ha sviluppato un protocollo che permette di interfacciarsi meglio con il resto dei Cantoni. Ad oggi non ci sono pazienti da altri cantoni. Ma si potrà dare una risposta qualora ci fossero delle richieste, nello spirito di solidarietà».