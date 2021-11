«La settimana di vaccinazione costa quanto due settimane di test gratuiti»

Posti in terapia intensiva

Come mai nell'ultimo anno e mezzo la Svizzera non ha aumentato il numero di posti letto in terapia intensiva e nemmeno formato nuovo personale? In questo modo, ora potremmo affrontare la situazione con maggiore tranquillità.

Berset: «Sinceramente non lo so. Nessuno lo sa. Le unità di terapia intensiva sono di competenza dei Cantoni, non della Confederazione. Ma non può trattarsi di una questione finanziaria. La Confederazione ha messo a disposizione moltissimi soldi. Speriamo che la situazione non sfugga al nostro controllo. Non sarebbe una crisi se tutto fosse chiaro. È molto impegnativo, ma dobbiamo confrontarci con questa realtà. Possiamo ancora stare tranquilli, ma dobbiamo essere pronti ad adattarci».