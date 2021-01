«Con la nuova variante si rischia una pandemia nella pandemia»

Vaccino complesso - «Il vaccino non è facile da trattare», afferma Rudolf Hauri. «Non solo per la logistica, ma anche per la movimentazione. In nessun caso dovrebbe essere scosso, solo girato. Solo se mostra un colore omogeneo, la sostanza può essere iniettata per via intramuscolare. Il vaccino non utilizzato deve essere smaltito dopo alcune ore. Deve essere disponibile nella giusta quantità al momento giusto, nel posto giusto. È necessario un sistema di amministrazione e registrazione, che sarà ora introdotto. Tuttavia, anche le persone senza accesso internet devono essere in grado di accedervi. Stiamo lavorando anche in questa direzione».