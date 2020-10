«Abbiamo ancora 4 settimane per evitare di chiudere tutto»

Inattesa e legata al teso contesto sanitario che si sta delineando in questi giorni. La conferenza stampa indetta da Berna ha visto protagonisti il ministro della sanità Alain Berset e Lukas Engelberger, presidente della Conferenza delle direttrici e direttori cantonali della sanità (CDS). Quest'ultimo, ancora una settimana fa, ribadiva le proprie preoccupazioni per la situazione epidemiologica.

Dati preoccupanti - Preoccupazioni che sembrano essere confermate dai dati. Resta infatti elevato, e in linea con il balzo di ieri, il numero di nuovi casi di Covid registrato nelle ultime 24 ore: 5'256 (dopo i 5'596 di ieri e i 3'008 di martedì). I nuovi decessi sono 11 (come ieri), mentre altre 106 persone sono state ricoverate (ieri erano 115). In crescita anche l'incidenza della malattia che, tenendo conto solo delle ultime due settimane essa si porta al 16,5%. Nelle ultime 24 ore è del 19,8%. I casi di contagio complessivi salgono così a 97'019, vale a dire 1'130,4 per ogni 100'000 abitanti (434,8 nelle ultime due settimane). In totale le vittime sono ormai 1'867. Le persone ospedalizzate sono 5'721.

Una settimana per decidere - «La situazione è grave», ha ricordato Berset spiegando come i ricoveri continuino ad aumentare. E «peggiora ogni giorno», ha sottolineato. Per questo motivo il Consiglio federale si è dato una settimana di tempo prima di decidere se continuare sulla strada appena intrapresa o se dover ricorrere a una stretta ulteriore. Mercoledì prossimo verrà presa una decisione su eventuali nuove misure. «L'obiettivo è non perdere il controllo».

Oggetto della conferenza stampa è stato anche il caso "Vallese", che vista la grave situazione epidemiologica ha adottato da oggi una serie di misure draconiane per lottare contro l'epidemia di coronavirus. Quello che Berset ha assicurato è che non si vuole che il Vallese diventi il minimo comune denominatore delle misure che saranno decise a livello nazionale. Ma è anche chiaro che i Cantoni più gravemente colpiti dovranno ordinare autonomamente ulteriori restrizioni.

Per Engelberger, il focus deve essere sull'ampliamento del requisito della mascherina e sulle restrizioni su riunioni ed eventi sportivi. E ovviamente sulla tracciabilità dei contatti che, assicura il presidente del CDS, «è ancora importante e viene costantemente migliorata e ampliata».

Un mese per evitare il lockdown - Tutto questo per evitare un nuovo lockdown. Secondo Engelberger, «bisogna interrompere lo sviluppo della pandemia ora. Non vogliamo bloccare tutto, ma dobbiamo rallentare».



Secondo Berset c'è ancora margine per evitare lo scenario peggiore. «Possiamo ancora intervenire», ha spiegato. «Ma deve esserci una base solida per prendere decisioni di qualità. Non vogliamo agire alla cieca. Dobbiamo trovare una soluzione ragionevole senza dover chiudere tutto. La task force stima che abbiamo ancora 4 settimane per evitare il lockdown».