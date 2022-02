San Valentino: festa di coppia o di famiglia?

La cena romantica è l’intramontabile classico di ogni coppia per San Valentino, ma le alternative non mancano con le opzioni weekend (neanche a dirlo) romantico e soggiorno benessere, con sauna, idromassaggio e massaggio per due. Se si è davvero in due l’idea è perfetta, ma se la coppia è figli munita la faccenda si complica o, almeno, perde il tocco inconfondibile del romanticismo. Tutto è possibile, comunque, anche in presenza di pargoli che potranno partecipare agli eventi, approfittando dei pacchetti per l’occasione, che prevedono menu o programma baby, o rimanere a casa con i nonni o la babysitter. In quest’ultimo caso i pargoli andranno premiati con una cena a base dei loro piatti preferiti e la possibilità di ritardare l’ora della nanna.

Ma se mamma e papà decidono di concedersi un festeggiamento con brivido (dell’imprevisto), possono decidere di organizzarlo a casa. Una bella cena di San Valentino domestica con i bimbi che diventano co-protagonisti impareggiabili dell’evento e partecipano alla realizzazione delle decorazioni della tavola ed alla preparazione del menu. Coinvolgerli, infatti, è un buon modo per aumentare il loro divertimento ed aiutarli a capire un po’ di più il senso della festa degli innamorati. I piccoli, infatti, potranno realizzare biglietti di auguri, cuori da appendere per casa, persino una caccia al tesoro a tema grazie alla quale ritrovare i regali pensati per l’occasione e, magari, realizzati dalle loro manine sante.

Le mamme più audaci coinvolgeranno anche i più piccoli nella preparazione della torta, per esempio, consapevoli che nuvolate di farina e cacao renderanno unico l’ambiente e che le fragole da portare in tavola, alla fine, saranno meno di quelle previste. Insieme ai regali per gli adulti ci saranno quelli per i piccoli, qualcosa di speciale che esprima tutto l’amore nutrito per loro. Una copertina realizzata a mano, un libro sul sentimento dell’amore oppure uno sul significato del suo nome o con il protagonista che si chiama come il piccolo. Dopo una degna cena non potrà mancare il dopocena ed un bel film romantico, da scegliere in base all’età dei bambini, sarà la perfetta conclusione della serata. Ed un San Valentino così sarà la più reale interpretazione dell’amore nella sua massima espressione.

TMT (ti.mamme team)

