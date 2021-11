Bambini ed impegni da grandi

Arriva un momento nella vita dei genitori in cui chiedersi se sia o meno il momento giusto per condividere con i propri bambini eventi «da grandi». Concerti, eventi sportivi, un pranzo al ristorante o una cena a casa di amici sono eventi divertenti e coinvolgenti, ma anche banchi di prova importanti da affrontare con i dovuti accorgimenti. Il calcio è una delle attività alle quali bambini e bambine possono appassionarsi sin da piccoli, seguendo la passione del papà o dei fratelli maggiori, quindi l’idea di seguire la propria squadra dal vivo, andando allo stadio, potrebbe essere un’occasione particolarmente emozionante. Per rendere questa esperienza del tutto positiva, è fondamentale non trascurare alcuni accorgimenti, ricordando che la circostanza potrebbe esporli ad alcuni rischi. Prima di tutto è importante prestare attenzione alla scelta del posto, evitando le curve e preferendo le tribune o le sezioni che alcuni stadi mettono a disposizione delle famiglie, e del periodo dell’anno, scegliendo una giornata mite per non far patire troppo caldo o troppo freddo ai piccoli.

Un discorso simile vale per i concerti. Anche in questo caso non c’è un’età definita per portare i bambini ad un concerto, ma ci sono alcuni aspetti da non trascurare. L’evento potrebbe risultare piuttosto stancante per i piccoli e la loro attenzione potrebbe esaurirsi rapidamente se lo spettacolo non fosse esattamente per loro. L’artista che interpreta le sigle dei cartoni animati sarà per i bimbi sicuramente più interessante del cantante pop, ma se proprio non si può fare a meno di portare il pargolo ad un concerto per adulti bisognerà preferire quelli in ambienti chiusi tipo teatro così da consentirgli di sedersi e poterlo controllare facilmente, e da poter andar via più agevolmente in casi estremi. Un pranzo o una cena lontano da casa sono un banco di prova importante per i bambini che devono rinunciare alle abitudini e alle comodità domestiche, adeguandosi alle regole di buona educazione e galateo che la casa di amici o il ristorante impongono.

Il locale pubblico, in particolar modo, richiede il rispetto di alcuni aspetti importanti. Si comincia con la prenotazione durante la quale è necessario comunicare la presenza di bambini, affinché possa essere predisposta la sistemazione migliore, e chiedere se esista la possibilità di qualche richiesta extra menù per assecondare le preferenze dei commensali più piccoli. Nel locale non ci si potrà comportare come a casa e, quando avranno finito di mangiare, i pargoli non dovranno andare in giro creando confusione e disturbando gli altri clienti né dovranno tenere a tutto volume il video gioco o il cartone animato con il quale si intratterranno al tavolo. Le esperienze da grandi sono una palestra importante per i piccoli che cominciano con esse a relazionarsi con realtà stimolanti da affrontare con un certo livello di maturità e responsabilità. Per questo non è consigliabile trascinare i bimbi troppo piccoli ad eventi da adulti per evitare di lamentarsi per il loro comportamento inadeguato, dimenticando che in fin dei conti sono solo dei bambini.

TMT (ti.mamme team)

