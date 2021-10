Halloween: le paure dei bambini svaniscono dentro una zucca

È la festa di importazione per eccellenza e precede quella cristiana di Tutti i Santi, ma al di là di ogni connotazione specifica, quella di Halloween è una delle ricorrenze più amate dai bambini di tutto il mondo. L’idea di potersi travestire e andare in giro a fare incetta di dolci, tra scherzi e giochi, è indubbiamente molto allettante soprattutto per i più piccoli che, con la complicità di mamma e papà, riescono a trascorrere una giornata davvero entusiasmante. E allora, come festeggiare Halloween con i propri bambini? Una festa, un costume, un buffet a tema, senza dimenticare lavoretti e decorazioni per creare un’atmosfera paurosamente magica. Streghe e vampiri saranno gli ospiti della festa di halloween, invitati con biglietti realizzati con cartoncini neri e arancioni a forma di zucche, ragni e pipistrelli.

La festa sarà allietata da giochi paurosi, come quello del fantasma del castello o della mummia (le regole si trovano in rete), ma anche da prelibatezze a tema dai biscotti mostruosi ai fantasmi di meringa senza dimenticare dita mozzate di wurstel e piccoli Jack O’Lantern realizzati con i mandarini. Le decorazioni faranno la differenza nel livello di mostruosità della casa. Via libera alla fantasia quindi! Saranno di aiuto le lucine a forma di zucca, scheletri di plastica con giunture mobili o di cartone, grappoli di occhi realizzati con palline da ping pong decorate e l’immancabile e classica zucca intagliata. Per l’occasione si trovano in vendita zucche destinate espressamente alle decorazioni di Halloween che hanno meno polpa e sono più facili da intagliare, ma una zucca qualsiasi andrà bene comunque, con l’unica differenza che la polpa potrà essere utilizzata per preparare muffin, torte e risotti.

Sempre con l’aiuto dei bambini si potranno realizzare anche semplici e divertenti lavoretti come le foglie di acero diaboliche, perché decorate con occhi e bocca da disegnare con pennarelli atossici, o i fantasmi golosi nati dai lecca lecca ricoperti con un fazzolettino di carta bianca legato sotto la palla dolce con nastrini neri arancione e verdi. Accanto all’aspetto puramente divertente, la festa di Hallowen ha un valore aggiunto importante per la crescita dei bambini. i piccoli, infatti, sono attratti dalle cose paurose che permettono loro di dare forma ad un’emozione con la quale entrano in contatto molto presto – la paura, appunto – e che devono imparare ad affrontare e gestire. E quale modo è migliore del divertimento? Festeggiare Halloween, quindi, è per i bambini un modo liberatorio per affrontare la paura (dei mostri e dei fantasmi, del buio e della morte) ed imparare a convivere con essa.

