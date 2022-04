"Focus e cuore" sul mondo dei capelli e della bellezza: parla Davide Guglielmino - Hairlovers Academy

LUGANO - Non la solita scuola per parrucchieri, ma un innovativo polo di alta formazione in cui coltivare talento, unicità e bellezza. E chi meglio del suo fondatore, Davide Guglielmino, poteva raccontarcelo?

Arrivato a Lugano dalla lontana Catania nel 2015 con il suo ampio bagaglio di esperienze in marketing e comunicazione per parrucchieri, ha dato vita a questa realtà animata da una filosofia unica. Proprio a partire dalla stessa idea di bellezza, che per Davide è naturalezza, imperfezione, unicità, in perfetto stile wabi sabi.

«Hairlovers Academy nasce per aiutare il parrucchiere a sincronizzare i desideri delle clienti con il loro potenziale e la loro unicità, attraverso un’esperienza positiva di bellezza e benessere. Forniamo agli hairstylist gli strumenti e le consapevolezze per generare questo tipo di bellezza e per essere competitivi in un mercato in continua evoluzione: perché i clienti vanno conquistati ogni giorno», spiega Davide.

«In Hairlovers valorizziamo l’unicità di ogni salone, rivolgendoci agli hairstylist in modo sempre mirato, attraverso un’offerta formativa variegata – fatta di corsi tecnici/stilistici e istruzione marketing –, la collaborazione con professionisti del settore di fama internazionale e una comunicazione specifica, con la mission di far crescere il salone e di generare bellezza da donare a chi lo sceglie».

In Ticino c’è tutta una “nuova generazione” di parrucchieri che ha già scelto di mettersi in gioco e puntare in alto con la formazione hl Academy!

