Matrimonio: L’influenza dei segni zodiacali

MORBIO INFERIORE - L’astrologia ha la capacità di influenzare la personalità e il carattere di un individuo.

Sapevate che ogni segno zodiacale possiede specifiche caratteristiche che possono influenzare lo stile delle nozze? Conoscerle potrebbe tornare utile, durante le fasi organizzative del matrimonio.

Che crediate o meno all’oroscopo, ecco cosa dicono le stelle:

ARIETE: è un segno particolarmente attento ai dettagli e che ama fare le cose in grande.

TORO: è molto tradizionalista, ama l'eleganza ma senza strafare.

GEMELLI: la parola d'ordine per i nati sotto questo segno è "festeggiare il più possibile".

CANCRO: il matrimonio ideale deve essere il più discreto possibile.

LEONE: è un segno eccentrico e che ama sorprendere.

VERGINE: adora festeggiare all'aria aperta e il contatto con la natura.

BILANCIA: è il segno più romantico dello zodiaco e sogna un matrimonio ricco di momenti emozionanti.

SCORPIONE: è un segno equilibrato ma che, allo stesso tempo, adora le novità.

SAGITTARIO: originale e creativo, il matrimonio ideale è in un luogo insolito e fuori dal comune.

CAPRICORNO: è un segno determinato e caparbio, per il suo matrimonio nulla deve essere lasciato al caso.

ACQUARIO: fantasioso e fuori dagli schemi, apprezzerà sicuramente gli abbinamenti di colori inusuali.

PESCI: sognatore e idealista, al suo matrimonio tutto deve essere come lo ha sempre immaginato.

