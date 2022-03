Voglia di libertà e disfunzioni sessuali: la strana correlazione

LUGANO - L’attaccamento al risultato e un’eccessiva focalizzazione sul “problema” crea limiti e stress. È solo grazie a un cambiamento della prospettiva sia da un punto di vista conscio che subconscio si può trovare la VERA libertà.

Devi sapere che soprattutto per gli uomini il bisogno di controllo della propria intimità è spesso fonte di forte stress, che a sua volta è connesso con disfunzioni sessuali come il piacere precoce.

Se desideri realmente essere libero devi praticare tecniche che ti aiutino a rilassarti e a distaccarti, soprattutto da quelle tematiche sul quale percepisci un’instabilità. Penserai che sia più facile a dirsi che a farsi, in parte è vero, ma basta iniziare a piccoli passi.

Ogni essere umano ha alla sua base 4 elementi: emozioni, corpo, mente (conscia e subconscia) ed energia e tutti sono connessi fra di loro; ciò significa che lavorare su di un singolo elemento, senza tenere in considerazione gli altri, non potrà portare un risultato definitivo.

L’obiettivo è quello di portare equilibrio e armonia su tutti e 4 gli elementi e prima inizi meglio è."

A proposito di… Oggi, dopo più di 15 anni che continuo espandermi in Ecstasy di Tantra, sono la Tantra Expert e la Sex Coach più conosciuta in Svizzera. Ho creato un mio metodo che ho chiamato “Il Risveglio Estatico dei 4 Elementi” con cui ho già trasformato la vita di migliaia di persone risolvendo i loro problemi o aiutandoli ad abbracciare una sessualità più intensa, naturale e profonda. Quello che piace di me e che probabilmente mi rende unica è la mia grande esperienza multi-disciplinare: sono una coach certificata ma anche una esperta in Tantra con 15 anni di pratica, massaggiatrice professionista, body channeler certificata e soprattutto una donna che sa come affrontare ansie, disturbi e problemi sessuali. Tutto in un’unica persona. Ho delle frequenze vibrazionali alte e grazie Body Channeling e ai Lavori Energetici sento e so precisamente dove toccarti, dove portare armonia e dove indirizzare l’energia. So come creare uno spazio sicuro, e con me ti troverai davvero a tuo agio. Questo è fondamentale. Se vuoi davvero risolvere i problemi che senti di avere o quello che non ti soddisfa nella tua vita sessuale scrivimi, da oggi non sei più solo. Ti aspetto! Per info clicca qui.