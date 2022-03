Acconciature per capelli medi: le tendenze per la primavera 2022

I tagli per capelli medi scalati e sfilati

Tra le acconciature per capelli medi mossi e scalati, lo shug cut è sicuramente la prima opzione di tendenza da considerare per la primavera 2022: un taglio scalato, caratterizzato da lunghezze irregolari che si sovrappongono, una scalatura interna ben definita abbinata a una frangia asimmetrica.

Per capelli medio-corti dal carattere più moderno, invece, il taglio di tendenza è il wolf cut, ispirato al classico mullet anni ‘80 e allo shag. Si tratta di un’acconciatura molto scalata e, di solito, con frangia a tendina lunga e spiovente sugli occhi. Questo taglio permette di creare un effetto messy, ovvero molto arruffato e sbarazzino, che ricorda il pelo del lupo.

Il ritorno della frangia

Per la primavera 2022 si assiste alla ricomparsa della frangia in varie versioni. Si va dalla frangia bombata e lunga in pieno stile vintage, per nascondere le rughe d’espressione, a quella asimmetrica e sfilata, adatta anche per capelli medi ricci.

In ottica di taglio di capelli di media lunghezza over 60, la frangia a tendina è tra le soluzioni più chic. In generale, lo stile bohemien romantico carat

Le acconciature per capelli medi mossi

Per un effetto spettinato, il wavy bob è il taglio per capelli medi tra i più ricercati. Il caschetto mosso con stile naturale, nella versione inverno 2022, è caratterizzato da capelli sfilati e scalati con decisione, insieme a una frangetta alla francese che smussa le linee più definite degli zigomi e del mento. Un’alternativa valida è il taglio choppy bob, audace e ribelle al punto giusto. È formato da scalature leggere e ciocche sfilate che donano volume ai capelli.

I tagli per capelli medi lisci

Ciuffi, frangia e riga, alternati con armonia, conferiscono eleganza e praticità ai capelli medi lisci. Il bob cut (taglio a caschetto) quest’inverno è voluminoso, essenziale e ricercato, con il ciuffo scalato laterale che arriva fino al mento.

Una versione del bob cut altrettanto di tendenza è lo sleek bob, classico caschetto che non supera le spalle, reso più moderno grazie alla riga al centro, dove i capelli sono poco scalati e la frangia sfilata: un’acconciatura perfetta per valorizzare un viso triangolare.

A tornare di moda è anche il pageboy (taglio da paggetto) con rivisitazioni più moderne. Popolare negli anni ‘50 e ‘60, questo taglio prevede una frangetta alla pari e capelli con punte arrotondate verso l’interno che incorniciano il viso e che coprono orecchie e nuca.

I look di tendenza per i capelli medi ricci

Il trend per le acconciature dei capelli medi ricci è lo stile long bob, scalato per sfoltire la chioma voluminosa. È la versione più lunga del tradizionale caschetto, con i capelli che arrivano poco sopra le spalle o leggermente al di sotto di esse. La versione rigorosamente scalata rende l’acconciatura più giovanile, mentre una frangia ribelle è la soluzione migliore per nascondere una fronte larga e minimizzare le linee di un viso tondo o di un naso lungo.

Ispirato agli anni ‘90 è invece il bob cut con capelli vaporosi ma poco scalati, con riga in mezzo netta. Per domare la chioma riccia folta donando luminosità, è possibile ricorrere a un caschetto con effetti degradé e frangia irregolare.

Tagli per capelli medi con ciuffo

Il ciuffo è l’elemento che aiuta a vivacizzare il taglio di capelli di media lunghezza grazie alle sue varianti:

– mosso e brioso, per donare carattere ai tagli shag con contorni sfilati e leggeri, e con scalature più marcate sopra la testa;

– lungo e pettinato in una frangia laterale, per creare un’acconciatura più destrutturata;

– dinamico e dalle linee irregolari, a coprire velatamente lo sguardo per assicurare fascino e mistero.

Come prendersi cura dei capelli medi

Con i giusti accorgimenti, è possibile creare un look definito e di tendenza per la primavera 2022. I capelli medi, però, sono particolarmente delicati a causa della loro maggiore fragilità: per questo occorre prestare molta attenzione alla loro cura. I trattamenti aggressivi e l’utilizzo eccessivo di piastre e phon, infatti, possono originare doppie punte e spegnere la lucentezza della chioma.

La soluzione migliore è scegliere prodotti che agiscano dalla radice fino alle punte dei capelli, come quelli progettati da CRLAB, azienda leader nel settore del benessere dei capelli. Dal latte spray che dona luminosità e morbidezza al siero nutritivo per combattere le doppie punte, i prodotti per capelli medi di CRLAB sono composti da principi attivi di origine naturale che garantiscono efficacia e sicurezza.

Il team di biologi, formulatori e chimici lavora insieme a tricologi e dermatologi di esperienza per sviluppare soluzioni innovative che mantengano i capelli sani, forti e belli. Soluzioni che permettono allo stesso tempo di creare acconciature per capelli medi alla moda e di prendersi cura della chioma e del cuoio capelluto. Ritrovare fiducia in se stessi, piacersi davvero e vivere con più serenità ogni momento della giornata è un sogno che diventa realtà.

