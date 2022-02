Amore incondizionato – la chiave per vivere il massimo potenziale della coppia

LUGANO - Stiamo entrando dentro un periodo “nuovo” dopo tante restrizioni e chiusure…sta arrivando la primavera con l’essenza della libertà…E non solo. È cambiato il campo energetico in tutto mondo. Sta arrivando una nuova opportunità.

Come usare al meglio questo periodo per vivere l’amore come si deve? Ti dò le chiavi che puoi utilizzare…Libero arbitrio nelle tue mani. Perché il potere è nella tua scelta

Di intimità ne esistono di due tipi. Una l’intimità sessuale e altra l’intimità nella coppia generale che si esprime con queste caratteristiche: capacità di lasciarsi andare completamente all’altro, comunicazione sincera, poter esprimere all’altro tutti i bisogni senza paura di un giudizio, totale fiducia e trasparenza..

Stare con qualcuno in coppia è una decisione. È una scelta libera ma è importante quando si decide di non lasciarsi un’altra opportunità – intendo in quel periodo non vedere “altri pesci in mare”. Questa bellissima metafora mi è stata detta da uno sciamano in Messico, mi ha colpito molto. Perché è vero che ci saranno sempre altri pesci fuori… È vero però che decidere di stare con una persona nel male e nel bene è dimostrazione di una grande consapevolezza e capacità prima di amare se stessi.

Queste sono le regole dell’intimità di coppia che ti permettono di vivere ancora più profondamente il piacere sessuale:

Impara prima ad amare te stesso Decidi per un amore vero che ti porta in estasi totale anche sul piano sessuale Sii consapevole chi sei veramente e cosa sono le tue esigenze nella relazione di coppia Crea tuoi 5 non negoziabili – 5 priorità con cui non fai alcun compromesso Impara a comunicare chiaro e senza violenza – esprimendo cosa senti invece di accusare l’altro Impara a crescere nella coppia – significa riconoscere i tuoi errori Impara la sessualità sacra, le nuove tecniche, la pratica tantra per vivere più profondamente l’intimità sessuale Gioca come giocano i bambini

Le coppie con cui lavoro imparano come primo step ad amare se stesse, scoprono chi sono veramente, riconoscendo i propri valori e imparano a comunicarli con chiarezza. E solo alla fine imparano le tecniche per l’espansione del piacere, che le porta a fondersi l’uno con altra e vibrare di estasi, gioia e piacere.