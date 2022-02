Come festeggiare il rinnovo delle promesse di matrimonio

Il rinnovo delle promesse di matrimonio si organizza solitamente in occasione di un anniversario importante ed è il momento perfetto per rivivere la magica atmosfera del “Sì, lo voglio”.

Si tratta senz’altro di un evento speciale per una coppia già sposata e potrebbe anche essere un buon motivo per festeggiare in grande stile, nel caso non fosse stato possibile farlo per le prime nozze, o al contrario per organizzare una piccola festa intima circondati solo dalle persone più care.

Il rinnovo delle promesse di matrimonio si può celebrare in Chiesa con una cerimonia tradizionale vera e propria, come quella di un matrimonio classico, con la benedizione degli anelli. Potete approfittarne per cambiare le fedi nuziali, oppure per far incidere una parola o una breve frase su quelle che avete già.

Se invece preferite una cerimonia simbolica allora scegliete un posto a voi caro, a cui siete particolarmente legati, che può essere al mare o in montagna. Esistono diversi riti tra cui scegliere per celebrare il rinnovo delle promesse, in questo caso la cerimonia può essere tenuta anche da un parente o da un amico a voi molto caro.

Negli ultimi tempi la tendenza per rinnovare le promesse di matrimonio è la crociera, occasione perfetta per fare anche una seconda luna di miele.

Cosa indossare?

Sì all'abito bianco ma solo se è corto. In alternativa abito lungo dai colori pastello, l’ideale sarebbe nel colore simbolo dell’anniversario di nozze.

Qualunque sia la vostra scelta, il consiglio è di fare attenzione a non strafare, poiché non si tratta di un secondo matrimonio.