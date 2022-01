Partecipazione di nozze: I consigli per la scelta

MORBIO INFERIORE - La partecipazione è il biglietto da visita di un matrimonio, ecco perché è importante sceglierla con attenzione.

Lo stile della partecipazione determinerà il tema delle nozze, è bene quindi che anche i libretti per la messa, il Tableau del ristorante, il menù e i segnaposti seguano la stessa linea grafica.

Esistono diverse tipologie di carte tra cui scegliere da quella di riso alla carta velina, fino alla pergamena e per chi ha particolarmente a cuore l'ambiente c'è anche quella riciclata oppure quella piantabile, che contiene al suo interno dei semi.

Di seguito alcune piccole regole da sapere:

Gli inviti per il ricevimento vanno spediti insieme alle partecipazioni, quindi devono essere coordinati. Il formato può essere quadrato o rettangolare, piatto o con cartoncino doppio che si apre "a libro". Se si desidera dare un'impronta moderna è maggiormente indicato un font dalle linee semplici e pulite, mentre un font elaborato è sicuramente più adatto ad uno stile tradizionale. Da evitare il testo in colore nero. Cosa scrivere sulla partecipazione? Innanzitutto è molto importante sapere che va messo prima il nome dello sposo e poi quello della sposa (senza i cognomi) e non viceversa come in molti pensano. A seguire l'annuncio del matrimonio si indicano chiaramente la data e il luogo della cerimonia, sull’invito al ricevimento è importante anche specificare una data entro la quale gli invitati dovranno confermare la loro presenza. È inoltre possibile indicare un dress code che gli invitati dovranno seguire per il giorno del matrimonio e, se è stato creato un mini sito web, aggiungere anche il link. Gli indirizzi sulla busta vanno scritti rigorosamente a mano e vanno spedite con tre mesi di anticipo.

Infine, se tra gli invitati alle nozze ci sono anche persone di lingua straniera è opportuno prevedere già in partenza partecipazioni sia in lingua italiana che in lingua straniera.