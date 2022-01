Anche il ciclismo scopre l’abbigliamento d’eccellenza

MELIDE - Ricordate ormai anni e anni fa quando i corridori di bici indossavano improbabili maglie di lana? Certo erano tempi remoti ma succedeva. Oggi ormai la tecnologia ha “consegnato” agli amanti del ciclismo capi che, ad esempio in inverno con le temperature più rigide permettono di volgere l’attività all’aperto senza troppi problemi, tra i brand più ricercati sicuramente Q36.5, che in Italia sviluppa e produce i suoi prodotti.

Stefania perché Bicyclerace ha scelto Q36.5?

Il brand Italiano ad oggi è uno di quelli che offre una costante ricerca e soluzioni ottimali per praticare il ciclismo in qualsiasi circostanza metereologica, dal caldo al freddo più pungente. Tutti i tessuti utilizzati sono testati e realizzati in Italia, questa è una garanzia assoluta, perché la penisola ha un legame molto profondo con lo sport del ciclismo.

Q36.5 è sinonimo di indumenti sempre più performanti e poco ingombranti

Per qualsiasi sport, e soprattutto nel ciclismo è fondamentale la comodità e indossare capi che non ostacolano la posizione perfetta, sia che l’attività è di poche ore sia quando si sta molto in sella. Ad oggi Q36.5 è l’abbigliamento di alta gamma, i suoi ricercatori sono in grado ogni anno di migliorare il risultato delle ricerche, che grazie a numerose prove su strada, con le varie squadre U23 che hanno la loro sede a pochi passi dalla produzione, permettono di trasferire i dati necessari al completamento del processo di realizzazione. La ricerca è costante, anche per questo i capi di Q36.5 sono in assoluto i più leggeri al mondo.

Per concludere, le temperature sono ancora rigide... Un tuo consiglio?

Ovviamente passare a trovarci nel nostro negozio di Melide e scegliere insieme il completo invernale di Q36.5, abbiamo tutta una serie di ottime proposte e diamo uno sguardo anche alle nuove collezioni per la primavera… Ci sono grandi novità…