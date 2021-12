Relazione di coppia: vivi la Rinascita nel nuovo anno

LUGANO - Il 2021 ha portato la fine di tante coppie… e sono nate tante coppie nuove.

Cosa fare per riaccendere la fiamma nella coppia? E cosa fare diversamente per non far morire la passione nelle nuove coppie?

È psicologicamente verificato che la coppia che fa insieme regolarmente diverse e nuove attività in qualsiasi ambito – continuamente rinasce.

Creare, giocare, curiosare insieme è l’essenza anche per l`intimità.

Allora ecco 3 obbiettivi per il 2022…

Come accendere o mantenere la fiamma dell’amore e passione

Come dice Don Miguel Ruiz:

Quando eravate piccoli eravate attratti dagli altri bambini perché volevate giocare e divertirvi.

Se iniziate un rapporto per creare un dramma, se volete essere gelosi, possessivi, controllare la vita del partner, non state cercando il piacere, ma il dolore. E dolore troverete.

Siete nati con il diritto di essere felici e godere la vita appieno.

Allora giocate, divertitevi, sia da soli che con il vostro partner.

