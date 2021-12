Elisir di giovinezza “plasma lift“

LUGANO - Chi non vuole rimanere giovane in eterno alzi la mano? Illustri scrittori e sceneggiatori hanno dedicato tempo e inchiostro per descrivere e sognare un elisir di lunga vita, ahimé pura fantascienza. Ma a oggi, esiste un trattamento che certo non assicura la vita eterna, ma può conservare la nostra pelle con alcuni accorgimenti.

Kamelija, due parole su questo trattamento.

«Plasma lift è un trattamento innovativo al 100% naturale e senza iniezioni. Una nuova risorsa energetica per il sollevamento e la rigenerazione della pelle. Ha lo scopo di dare immediata tonicità ai tessuti, riempiendo le aree vuote causate dall’invecchiamento, oppure alle cicatrici dovute all’acne. Inoltre, fornisce un grande aiuto nella guarigione delle smagliature».

Tecnicamente cosa succede nel corso del trattamento?

«Il Plasma, indica il quarto stato della materia, dopo quello solido, liquido e gassoso. Grazie allo strumento che si avvicina alla pelle, si genera un arco elettrico che produce una grande quantità di energia locale, che porta all’evaporazione lo strato corneo. Il derma si scalda provocando una contrazione e una riorganizzazione immediata del collagene e dell’elastina.

Gli ingredienti del siero plasma immessi nella pelle, vengono stimolati dall’energia delle micro-correnti: questo favorisce la rigenerazione cellulare e il sollevamento della pelle. L’effetto lifting è visibile sin da subito. Il trattamento è indicato per ogni tipo di pelle.

Concludiamo citando la celebre frase di Woody Allen: «La vita eterna potrebbe diventare un po' noiosa... Soprattutto verso la fine». Questo ci fa capire che meglio vivere il presente ed essere sempre attraenti con il trattamento “plasma lift“.

