Hair routine post vacanze. Consigli e prodotti infallibili

LUGANO - Avete presente la sensazione di pesantezza una volta tornati a casa dalle vacanze? Abbiamo fatto qualche aperitivo in più, cena al ristorante, colazioni iper caloriche…ed ora abbiamo voglia di cibi Detox, come estratti e calde vellutate a cena.

Ma a chiedere soccorso non è solo il nostro corpo! Anche i capelli hanno bisogno di una cura in più per ritrovare la giusta idratazione, dopo salsedine, vento e sole.

Oltre alla classica Hair routine che sei abituato a fare ogni giorno, dedica 15 minuti in più del tuo tempo per una extra coccola ai tuoi capelli.

Visto che non ci piace dare nulla per scontato rivediamo insieme le fasi principali della Hair routine quotidiana:

Spazzola delicatamente i capelli prima di lavarli

Inumidisci il cuoio capelluto e le lunghezze dei capelli

Applica il tuo shampoo

Risciacqua

Applica per la seconda volta lo shampoo e lascialo in posa qualche minuto, soprattutto se stai usando un prodotto curativo, come ad esempio il nostro “shampo Anticaduta CRLAB”

Sciacqua e applica il balsamo che ti aiuterà a districare i nodi. Lascia in posa qualche minuto e risciacqua bene.

A questo punto inseriamo gli step extra care per curare i capelli dopo l’estate:

Tampona bene i capelli con un asciugamano e applica una maschera facendola agire almeno 15 minuti. Ti consiglio la crema balsamo CRLAB che ha una duplice funzione, ovvero aiuta a districare i capelli ma se lasciata agire dai 15 minuti in poi, ridona al capello idratazione, lucentezza e una morbidezza unica, grazie alle proteine del cashmere!

Una volta atteso il tempo di posa, procedi al risciacquo finale, se vuoi puoi provare con un “risciacquo acido”.

Il risciacquo acido serve a “riordinare” le cuticole in modo da chiuderle e disporle in maniera perfettamente aderente tra di loro, questo permette di ottenere subito capelli più luminosi!

Ingredienti: 1 tazza di acqua (250 ml) con 2 cucchiai di aceto di mele biologico (30 ml). Procedimento: applica il liquido dopo lo shampoo o la maschera, prima del risciacquo finale. Deve essere applicato sulle lunghezze, per poi massaggiare delicatamente, consentendone la penetrazione. Lascia riposare un paio di minuti e risciacqua.

Ora puoi passare allo styling, ma non dimenticarti di usare uno spray protettivo prima dell’asciugatura con il phon. Ti consiglio il nostro “oil non oil” oppure il “siero nutritivo” a seconda della tipologia del capello.

Ti aspettiamo presso la nostra sede di Lugano, via Zurigo 38, se ancora non conosci la texture dei tuoi capelli, e se vuoi un consiglio personalizzato e un check up cute-capelli su misura per te.

Buon rientro in ufficio e alla prossima!

Company profile - Da oltre 50 anni la cura dei capelli è la mission di CRLab che, attraverso patch cutanei e sistemi d'integrazione non invasivi, autotrapianti con le ultime innovative tecniche, trattamenti curativi personalizzati e prodotti tricologici d’avanguardia, pensati per i problemi di cute e capelli dell’uomo e della donna, si pone due obiettivi: il primo: prevenire la caduta e mantenere sano e vitale il cuoio capelluto, il secondo: dove i capelli mancano, tutte le tecniche all'avanguardia per una implementazione naturale ed esteticamente perfetta Ci trovi a Lugano in via Zurigo 38, 091 922 06 06 oppure info@crlab.ch Per info clicca qui

Fashionchannel